 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Finlandezii de la KJK Balkan coboară sub pragul de 5% la Rompetrol Well Services după o nouă rundă de vânzări. De la prima tranzacţie, acţiunile s-au depreciat cu 36%

e Scris de eduard ivanovici
Finlandezii de la KJK Balkan coboară sub pragul de 5% la Rompetrol Well Services după o nouă rundă de vânzări. De la prima tranzacţie, acţiunile s-au depreciat cu 36%
Aosom
Fondul finlandez de investiţii KJK Balkan Holding şi-a redus din nou participaţia la Rompetrol Well Services (PTR), coborând sub pragul de 5% din...

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech