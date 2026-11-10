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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Economie

Firma denunțătorului lui Darius Vâlcov, câștigă o licitație la Cluj. Emil Boc nu s-a referit la numele societății

m Scris de mihai soica
Firma denunțătorului lui Darius Vâlcov, câștigă o licitație la Cluj. Emil Boc nu s-a referit la numele societății
Aosom
Primarul Emil Boc a anunțat marți, 10 noiembrie, că a semnat raportul procedurii de atribuire pentru amenajarea primelor zece hectare din Parcul Est, în zona pârâului Becaș, între strada Sopor...

Sursa: Foaia Transilvana

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