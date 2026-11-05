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Economie

Firma RAAL din Bistrița-Năsăud plănuiește să concedieze 250 de angajați, peste un sfert din personal

r Scris de răzvan munteanu
Firma RAAL din Bistrița-Năsăud plănuiește să concedieze 250 de angajați, peste un sfert din personal
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RAAL plănuiește să concedieze 250 dintre cei 903 angajați. Primele plecări sunt programate pentru 15 noiembrie; sunt vizate și posturi de muncitori.

Sursa: Ziarul Financiar

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