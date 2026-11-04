 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Firmele de telefonie, internet și TV au primit amenzi de 4.892.500 de lei din 2024 până în septembrie 2026. Abonații au reclamat facturi după cererea de închidere

t Scris de tudor dima
Firmele de telefonie, internet și TV au primit amenzi de 4.892.500 de lei din 2024 până în septembrie 2026. Abonații au reclamat facturi după cererea de închidere
Aosom
Firmele de telefonie, internet și TV au primit 663 de amenzi, în total 4.892.500 de lei. Abonații pot contesta facturile pentru servicii de după închidere.

Sursa: Ziarul Financiar

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech