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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Firul II Isvarna, una dintre cele mai mari investiții din istoria recentă a Craiovei, a fost finalizat

i Scris de indiscret
Firul II Isvarna, una dintre cele mai mari investiții din istoria recentă a Craiovei, a fost finalizat
Aosom
Există proiecte care schimbă un cartier și proiecte care schimbă un oraș. Isvarna II aparține, fără îndoială, celei de-a doua categorii. Pentru Craiova, alimentarea integrală cu apă de izvor de munte a fost o promisiune repetată timp de decenii. Primul fir al aducțiunii Isvarna fusese construit în perioada comunistă, dar capacitatea sa nu era suficientă […] The post Firul II Isvarna, una dintre cele mai mari investiții din istoria recentă a Craiovei, a fost finalizat appeared first on Indiscret in Oltenia.

Sursa: Indiscret In Oltenia

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