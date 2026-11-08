Există proiecte care schimbă un cartier și proiecte care schimbă un oraș. Isvarna II aparține, fără îndoială, celei de-a doua categorii. Pentru Craiova, alimentarea integrală cu apă de izvor de munte a fost o promisiune repetată timp de decenii. Primul fir al aducțiunii Isvarna fusese construit în perioada comunistă, dar capacitatea sa nu era suficientă […] The post Firul II Isvarna, una dintre cele mai mari investiții din istoria recentă a Craiovei, a fost finalizat appeared first on Indiscret in Oltenia.

Sursa: Indiscret In Oltenia Citește mai departe la sursa originală ↗