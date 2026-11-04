Florin Manole anunță că vrea să facă o reorganizare în ministerul pe care-l conduce. "Nu pentru că vreau să dau pe cineva afară"

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri, 4 noiembrie, că dorește o ”reorganizare” a ministerului în fruntea căruia a revenit după o pauză de cinci luni, argumentând această măsură prin faptul că, în timp ce unii salariați ai instituției sunt nevoiți să stea peste program, colegi de-ai lor nu au aceeași ”încărcătură” când vine vorba de sarcinile profesionale. Manole afirmă că reorganizarea nu are ca scop concedierea unor persoane.

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