Florin Manole a anunțat că noua lege a salarizării unitare va fi finalizată cel târziu la sfârșitul anului 2027. Oficialul a dezbătut problema muncitorilor străini. Acesta a precizat că Guvernul a stabilit o cotă de 100.000 de lucrători din afara UE pentru acest an, în baza cererii pieței și a nevoilor antreprenorilor români. The post Florin Manole: Muncitorii străini vin atât cât cere piața. Când va fi gata noua lege a salarizării appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗