 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Florina Cicortaş, Terapia: Piaţa muncii nu ne oferă întotdeauna competenţele de care avem nevoie. În multe cazuri, ne pregătim angajaţii pe cont propriu

c Scris de cristina bellu
Florina Cicortaş, Terapia: Piaţa muncii nu ne oferă întotdeauna competenţele de care avem nevoie. În multe cazuri, ne pregătim angajaţii pe cont propriu
Aosom
Deficitul de competenţe tehnice şi decalajul dintre pregătirea absolvenţilor şi cerinţele angajatorilor continuă să reprezinte provocări pentru...

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech