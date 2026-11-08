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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Fondatorul Softvision, investiție pe Calea Moților

z Scris de ziua de cluj
Fondatorul Softvision, investiție pe Calea Moților
Aosom
O clădire de pe Calea Moților va fi transformată, dar își păstrează fațada.

Sursa: Ziua De Cluj

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