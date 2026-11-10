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Economie

Fondul cu acțiuni poloneze costa 62,50 lei pe unitate la BVB pe 10 noiembrie, plus comisionul brokerului

d Scris de daniel manea
Fondul cu acțiuni poloneze costa 62,50 lei pe unitate la BVB pe 10 noiembrie, plus comisionul brokerului
Aosom
BVB afișa 62,50 lei pe unitate pe 10 noiembrie. Cumpărarea fondului costă și comisionul brokerului, iar prețul poate scădea.

Sursa: Ziarul Financiar

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