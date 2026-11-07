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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Fostul preşedinte al Paraguayului, acuzat de corupţie după prăbuşirea unei bănci digitale. Procurorii cer arestarea preventivă. Economia ţării are un PIB de aproape 50 de miliarde de dolari

a Scris de alexandru nanu
Fostul preşedinte al Paraguayului, acuzat de corupţie după prăbuşirea unei bănci digitale. Procurorii cer arestarea preventivă. Economia ţării are un PIB de aproape 50 de miliarde de dolari
Aosom
Paraguayul traversează una dintre cele mai grave crize politice şi financiare din ultimii ani. Fostul preşedinte Santiago Peña a fost pus sub...

Sursa: Zf Ro

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