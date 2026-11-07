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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

FOTO Pasajul Apărătorii Patriei se apropie de finalizare. Daniel Băluță anunță o nouă etapă a lucrărilor: Ce se întâmplă pe șantier

a Scris de alice draghici
FOTO Pasajul Apărătorii Patriei se apropie de finalizare. Daniel Băluță anunță o nouă etapă a lucrărilor: Ce se întâmplă pe șantier
Aosom
Daniel Băluță anunță că Pasajul Apărătorii Patriei se apropie de finalizare. Constructorii pregătesc betonul pentru aplicarea hidroizolației.

Sursa: Stiri Pe Surse

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