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Economie

FOTO Salariul minim în 2027 ar putea trece de 4.600 de lei: Trei variante de creștere. Sindicatele cer recuperarea banilor 'mâncați' de inflație

n Scris de nicoleta nicolau
FOTO Salariul minim în 2027 ar putea trece de 4.600 de lei: Trei variante de creștere. Sindicatele cer recuperarea banilor 'mâncați' de inflație
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BNS propune un salariu minim de 4.652 lei brut în 2027 și prezintă trei scenarii. Guvernul nu confirmă o creștere de la 1 ianuarie.

Sursa: Stiri Pe Surse

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