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Economie

Franța. Accident rutier în care a fost implicat un autobuz școlar, în estul țării. Din primele informații, două persoane au decedat.

t Scris de tiberiu
Franța. Accident rutier în care a fost implicat un autobuz școlar, în estul țării. Din primele informații, două persoane au decedat.
Aosom
Incidentul a avut loc vineri dimineață, în estul Franței. Potrivit autorităților locale din departamentul Ain, în accident a fost implicat un autobuz care efectua o cursă interurbană, în zona localității Lent. Conform primarului, autobuzul ”a părăsit carosabilul, a ajuns în șanț și apoi a lovit un copac”. Presa franceză scrie că două persoane au murit, […]

Sursa: Biziday

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