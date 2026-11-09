Franța acuză direct că Iranul se află în spatele atacurilor cibernetice ce au vizat frigiderele din supermarketuri, provocând pagube de milioane de euro. Ministrul francez de Externe anunță că va cere impunerea unor sancțiuni la nivel european. Într-un atac similar, au fost vizate și magazine din România.

Ministrul francez de Externe s-a referit la atacurile cibernetice din octombrie, care au vizat Franța, și a acuzat direct Gardienii Revoluției Islamice din Iran. Oficialul a descris incidentul drept “un atac fără precedent ca amploare și agresivitate” și a anunțat că Parisul va cere sancționarea celor responsabili la nivel european. Franța l-a convocat și pe […]

Distribuie: Facebook Instagram