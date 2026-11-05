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Economie

Franţa, fără buget. Parlamentul a respins în unanimitate legea bugetului pentru 2027. Propunerea prevedea o tăiere a cheltuielilor cu 50 de miliarde de euro pentru recâştigarea credibilităţii pe pieţele internaţionale

v Scris de valeriu dănilă
Franţa, fără buget. Parlamentul a respins în unanimitate legea bugetului pentru 2027. Propunerea prevedea o tăiere a cheltuielilor cu 50 de miliarde de euro pentru recâştigarea credibilităţii pe pieţele internaţionale
Aosom
Parlamentarii francezi au respins miercuri seară proiectul de buget al guvernului pentru 2027, care prevedea reduceri de cheltuieli, în contextul în...

Sursa: Zf Ro

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