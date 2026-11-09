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Economie

Franța propune o creștere cu 1,6% a salariului minim în încercarea de a calma protestele. Anunțul premierului Sébastien Lecornu

I Scris de Ioana Târziu
Franța propune o creștere cu 1,6% a salariului minim în încercarea de a calma protestele. Anunțul premierului Sébastien Lecornu
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Premierul francez Sébastien Lecornu a anunat luni c o cretere planificat de 1,6% a salariului minim va fi amânat din ianuarie pân în decembrie, dup ce a purtat discuii cu sindicatele i liderii de afa… [+1060 chars]

Sursa: mediafax.ro

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