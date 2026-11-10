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Economie

Fructul tot mai căutat de români. Vânzările au crescut cu 15% într-un singur an. La ce preț se vinde?

a Scris de andreea burnar
Fructul tot mai căutat de români. Vânzările au crescut cu 15% într-un singur an. La ce preț se vinde?
Aosom
Cătina devine tot mai populară în rândul românilor, mai ales în sezonul rece, când mulți caută alimente bogate în vitamine. Fructele mici, de culoare portocalie, sunt cumpărate pentru prepararea siropurilor, ceaiurilor și băuturilor naturale, dar și pentru diverse deserturi.

Sursa: Click

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