Financial Times a aflat că toate serviciile secrete europene își coordonează eforturile pentru a stabili dacă amenințările cu bombă, ce par coordonate, ar putea proveni din Rusia. Zeci de zboruri comerciale au fost aduse la sol în procedură de urgență, în ultima săptămână. Oficiali din domeniul informațiilor au declarat pentru FT că “mai este mult […]

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