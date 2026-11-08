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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

FT: Agențiile europene de informațiii încearcă să stabilească dacă amenințările cu bombă, care au dus la perturbarea a peste 30 de zboruri comerciale în ultima săptămână, sunt coordonate de Moscova, ca parte a războiului hibrid împotriva UE. O ipoteză luată în calcul este aceea că anunțurile anonime au fost făcute de activiști pro-Kremlin sau de grupuri de hackeri, dar este greu de stabilit dacă statul rus le coordonează.

m Scris de moise.guran
FT: Agențiile europene de informațiii încearcă să stabilească dacă amenințările cu bombă, care au dus la perturbarea a peste 30 de zboruri comerciale în ultima săptămână, sunt coordonate de Moscova, ca parte a războiului hibrid împotriva UE. O ipoteză luată în calcul este aceea că anunțurile anonime au fost făcute de activiști pro-Kremlin sau de grupuri de hackeri, dar este greu de stabilit dacă statul rus le coordonează.
Aosom
Financial Times a aflat că toate serviciile secrete europene își coordonează eforturile pentru a stabili dacă amenințările cu bombă, ce par coordonate, ar putea proveni din Rusia. Zeci de zboruri comerciale au fost aduse la sol în procedură de urgență, în ultima săptămână. Oficiali din domeniul informațiilor au declarat pentru FT că “mai este mult […]

Sursa: Biziday

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