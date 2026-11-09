FT: Câștigarea alegerilor din SUA de către democrați ar putea încetini dezvoltarea AI prin reglementare, ceea ce ar oferi Chinei “o fereastră nesperată” pentru a deveni superputerea principală în materie de inteligență artificială.

Piețele globale au fost afectate de alegerile din SUA, deoarece investițiile de mii de miliarde de dolari americani în centre de date ar putea încetini, după victoria democraților în Congres, având în vedere că publicul american a devenit ostil dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale, iar democrații au promis reglementări de siguranță pentru aceasta. Donald Trump […]

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