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Economie

FT: Rusia a acceptat să furnizeze Iranului 90 de lansatoare pentru rachete ghidate de precizie, utilizate pe scară largă în războiul din Ucraina. Nu este clar dacă acestea au și ajuns la destinație, însă dezvăluirea este o dovadă a faptului că Rusia este dispusă să ajute Iranul, în ciuda războiului în care este ea însăși implicată.

a Scris de andreinichita.b@gmail.com
FT: Rusia a acceptat să furnizeze Iranului 90 de lansatoare pentru rachete ghidate de precizie, utilizate pe scară largă în războiul din Ucraina. Nu este clar dacă acestea au și ajuns la destinație, însă dezvăluirea este o dovadă a faptului că Rusia este dispusă să ajute Iranul, în ciuda războiului în care este ea însăși implicată.
Aosom
Informațiile apar într-un document de producție, pentru anii 2024 și 2025, care a fost trimis de către Vympel, unul dintre principalii proiectanți ruși de rachete și sisteme de lansare, către un alt birou de proiectare din industria de apărare rusă, KBM. Documentul a fost obținut de Financial Times și reprezintă o dovadă a modului în […]

Sursa: Biziday

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