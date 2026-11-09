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Economie

FT: Unitățile rusești creează videoclipuri cu AI, pentru a exagera succesele militare obținute împotriva Ucrainei. Unul dintre cele mai recente cazuri este cel al orașului strategic Dobropillia, despre care rușii au susținut că l-au cucerit, însă ucrainenii au dezmințit. Experții au identificat videoclipuri false, publicate pentru a demonstra o victorie în zonă.

a Scris de andreinichita.b@gmail.com
FT: Unitățile rusești creează videoclipuri cu AI, pentru a exagera succesele militare obținute împotriva Ucrainei. Unul dintre cele mai recente cazuri este cel al orașului strategic Dobropillia, despre care rușii au susținut că l-au cucerit, însă ucrainenii au dezmințit. Experții au identificat videoclipuri false, publicate pentru a demonstra o victorie în zonă.
Aosom
La scurt timp după o ședință cu Vladimir Putin, de luna trecută, unde comandanții au prezentat capturarea orașului Dobropillia, Ministerul rus al Apărării a publicat un montaj cu imagini despre care se susținea că ar fi fost filmate de drone și că ar surprinde ruinele orașului capturat. În acestea se pot vedea militari fluturând steagul […]

Sursa: Biziday

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