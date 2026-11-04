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Economie

Furnizorii de electricitate cu peste 200.000 de clienți ar putea fi obligați să ofere, la cerere, contracte cu preț fix pe cel puțin un an

t Scris de tudor dima
Furnizorii de electricitate cu peste 200.000 de clienți ar putea fi obligați să ofere, la cerere, contracte cu preț fix pe cel puțin un an
Aosom
Un proiect ar obliga furnizorii cu peste 200.000 de clienți să ofere la cerere un contract cu preț fix pe cel puțin un an. Factura poate varia.

Sursa: Ziarul Financiar

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