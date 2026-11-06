Gazoductul Tuzla-Podișor pentru gazele din Neptun Deep rămâne în picioare, după decizia definitivă a ÎCCJ. Instanța a respins cererea de anulare a autorizației de construire

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, în data de 4 noiembrie 2026, recursurile formulate de Asociația Bankwatch România – Filiala Cluj și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. (Transgaz) în procesul privind autorizația de construire a gazoductului Tuzla – Podișor. Proiectul strategic, în valoare de peste 500 de milioane de euro, este esențial pentru preluarea gazelor din zăcământul Neptun Deep și racordarea lor la Sistemul Național de Transport (SNT).

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗