Gazele din Neptun Deep, care ar urma să fie extrase începând din 2027, ar putea ajuta Ungaria să depindă mai puțin de gazul rusesc. The post Gazul din Neptun Deep ar putea ajunge în Ungaria. Ce mai lipsește pentru livrări appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗