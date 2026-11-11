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Economie

Generația-record a „decrețeilor” se apropie de pensionare. Ce condiții trebuie să îndeplinească bărbații născuți în 1967

a Scris de afrodita cicovschi
Generația-record a „decrețeilor” se apropie de pensionare. Ce condiții trebuie să îndeplinească bărbații născuți în 1967
Aosom
Bărbații născuți în 1967 împlinesc 60 de ani în 2027 și pot solicita pensie anticipată dacă au stagiul contributiv cerut de lege. Împlinirea vârstei nu este suficientă, iar plecarea mai devreme din activitate poate aduce o diminuare a pensiei.

Sursa: Adevarul

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