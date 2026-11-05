Taxa germană pe vinurile spumante a fost introdusă în 1902 ca să ajute la construcția flotei lui Wilhelm al II-lea. Flota și imperiul au dispărut, taxa a rămas, iar guvernul de la Berlin vrea acum să o crească cu 20% de la 1 ianuarie 2027. The post Germania vrea să mărească cu 20% o taxă creată în 1902 pentru cuirasatele Kaiserului: sticla de spumant va lăsa mai mulți bani la stat din 2027 appeared first on Atitudinea | Stiri OnLine.

Sursa: Atitudinea | Stiri Online Citește mai departe la sursa originală ↗