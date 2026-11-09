 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Germanii de la Rheinmetall dezvăluie situația reală de la Șantierul Naval Mangalia. Ce trebuie făcut înainte de reluarea producției

a Scris de andreea deaconescu
Germanii de la Rheinmetall dezvăluie situația reală de la Șantierul Naval Mangalia. Ce trebuie făcut înainte de reluarea producției
Aosom
Șantierul Naval Mangalia nu va fi repornit rapid. Rheinmetall, care a câștigat licitația, avertizează că sunt necesare investiții și angajări, iar achiziția nu este încă finalizată.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech