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Economie

Gheorghe Fodoreanu: Turismul românesc, o inductrie cu potențial uriaș, dar fără o strategie coerentă de export (DCNews)

z Scris de ziar com copyright directway
Gheorghe Fodoreanu: Turismul românesc, o inductrie cu potențial uriaș, dar fără o strategie coerentă de export (DCNews)
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Gheorghe Fodoreanu, fost președinte al ANAT între 2006 și 2007, și fondator al Comisiei de (…)

Sursa: Ziar.com

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