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Economie

Gigafabrică IA în România: „Nu suntem defazați”. Anterior, se anunța un proiect bazat pe energia nucleară, problematică

c Scris de cristian anton
Gigafabrică IA în România: „Nu suntem defazați”. Anterior, se anunța un proiect bazat pe energia nucleară, problematică
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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că, până la sfârșitul anului, România ar putea să demareze proiectul unei gigafabrici de Inteligență Artificială. Anterior, Guvernul vorbea despre un proiect bazat pe energie nucleară, problematică acum.

Sursa: Stirile Pro.tv

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