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Economie

Gigant petrolier din Rusia, lovit de ucraineni. Una dintre cele mai mari rafinării de lângă Sankt Petersburg, în flăcări / video

i Scris de ioan-radu gava
Gigant petrolier din Rusia, lovit de ucraineni. Una dintre cele mai mari rafinării de lângă Sankt Petersburg, în flăcări / video
Aosom
A doua cea mai mare rafinărie din Rusia, Kiriși (KINEF), a fost atacată cu peste 100 de drone în regiunea Leningrad. Explozii puternice și incendii la instalațiile de prelucrare.

Sursa: Dcnews

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