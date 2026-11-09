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Economie

Gigantul petrolier al Rusiei, în flăcări după un atac ucrainean. Rafinăria care alimentează Sankt Petersburg și aeroportul Pulkovo, lovită din nou

c Scris de cornelia mazilu
Gigantul petrolier al Rusiei, în flăcări după un atac ucrainean. Rafinăria care alimentează Sankt Petersburg și aeroportul Pulkovo, lovită din nou
Aosom
Un obiectiv energetic esențial pentru nord-vestul Rusiei a fost atacat în noaptea trecută. Rafinăria Kirishi, situată în apropiere de Sankt Petersburg, a fost cuprinsă de flăcări după ce dronele ucrainene au lovit zona industrială.

Sursa: Adevarul

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