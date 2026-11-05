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Economie

Gigantul Rheinmetall are mari probleme, în ciuda faptului că a primit contracte astronomice din România, cele mai mari din istoria companiei

l Scris de lucian negrea, reporter
Gigantul Rheinmetall are mari probleme, în ciuda faptului că a primit contracte astronomice din România, cele mai mari din istoria companiei
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Rheinmetall are probleme marim, în ciuda contractelor primite din România

Sursa: Stiri Pe Surse

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