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Economie

Gigantul Rheinmetall are mari probleme, în ciuda faptului că a primit contracte astronomice din România, cele mai mari din istoria companiei

e Scris de e-politic ro
Gigantul Rheinmetall are mari probleme, în ciuda faptului că a primit contracte astronomice din România, cele mai mari din istoria companiei
Aosom
Grupul german de armament Rheinmetall si-a redus miercuri estimarile privind veniturile si marja operationala pentru 2026, dupa ce intarzierile in der

Sursa: Ziuanews.ro

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