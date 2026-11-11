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Economie

Goana după luminițele de Crăciun. Cât cheltuie primăriile și instituțiile din țară pe beculețe

a Scris de alex tudor
Goana după luminițele de Crăciun. Cât cheltuie primăriile și instituțiile din țară pe beculețe
Aosom
Una dintre primării a plătit peste 160.000 de euro prin atribuire directă pentru decorațiunile de sărbători. The post Goana după luminițele de Crăciun. Cât cheltuie primăriile și instituțiile din țară pe beculețe appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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