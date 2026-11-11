Una dintre primării a plătit peste 160.000 de euro prin atribuire directă pentru decorațiunile de sărbători. The post Goana după luminițele de Crăciun. Cât cheltuie primăriile și instituțiile din țară pe beculețe appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗