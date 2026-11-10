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Economie

Google renunță la suportul Android Auto pentru mai multe telefoane populare. Ce modele nu mai pot fi folosite în mașină

v Scris de vlad ionescu
Google renunță la suportul Android Auto pentru mai multe telefoane populare. Ce modele nu mai pot fi folosite în mașină
Aosom
Șoferii care folosesc telefoane Android mai vechi ar putea descoperi că nu le mai pot conecta la sistemul multimedia al mașinii prin Android Auto. Google a modificat cerințele minime ale platformei, iar dispozitivele care rulează Android 10 sau versiuni anterioare nu mai sunt compatibile începând din noiembrie 2026.

Sursa: Ziare

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