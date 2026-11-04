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Economie

Grecia lansează a doua fază a iniţiativei naţionale de reducere a preţurilor: Aproape 1.000 de produse vor avea preţuri mai mici

c Scris de catalina apostoiu
Grecia lansează a doua fază a iniţiativei naţionale de reducere a preţurilor: Aproape 1.000 de produse vor avea preţuri mai mici
Aosom
În Grecia, preţurile unui număr total de 994 de produse vor fi reduse în medie cu 7,1% în noiembrie şi decembrie ca parte a celei de-a doua faze a iniţiativei naţionale de reducere a preţurilor din această ţară, scrie Kathimerini.

Sursa: Zf Ro

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