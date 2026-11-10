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Economie

Grupul Rheinmetall a achitat luni integral, prin intermediul Rheinmetall Real Estate România SRL, suma de 138 milioane euro, fără TVA, pentru achiziţia Şantierului Naval Mangalia

r Scris de roxana rosu
Grupul Rheinmetall a achitat luni integral, prin intermediul Rheinmetall Real Estate România SRL, suma de 138 milioane euro, fără TVA, pentru achiziţia Şantierului Naval Mangalia
Aosom
Grupul german Rheinmetall a achitat luni integral, prin intermediul Rheinmetall Real Estate România SRL, suma de 138 milioane euro, fără TVA, pentru...

Sursa: Zf Ro

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