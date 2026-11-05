În primele nouă luni ale anului 2026, Grupul TeraPlast a înregistrat o cifră de afaceri de 943,3 milioane de lei, în creștere cu 10% față de perioada similară a anului precedent. La nivelul întregului an 2026, Grupul TeraPlast estimează o cifră de afaceri record, de 1,2 miliarde de lei, cu 14% peste nivelul din anul 2025. Evoluția reflectă atât contribuția operațiunilor din Spania, consolidate începând cu trimestrul al treilea, cât și dezvoltarea activității pe restul piețelor europene. The post Grupul TeraPlast și-a majorat cifra de afaceri cu 10% în primele nouă luni. Estimează o cifră de afaceri pentru 2026 cu 14% peste nivelul din 2025 appeared first on Bistrițeanul.ro.

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