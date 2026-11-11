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Economie

GUAU!, o nouă cafenea premium dedicată cafelei 100% columbiene, se deschide joi în Iulius Mall Cluj, iar primii 100 de clienți primesc o cafea gratis

z Scris de ziua de cluj
GUAU!, o nouă cafenea premium dedicată cafelei 100% columbiene, se deschide joi în Iulius Mall Cluj, iar primii 100 de clienți primesc o cafea gratis
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Iulius Mall Cluj își întâmpină vizitatorii cu o nouă experiență dedicată iubitorilor de cafea. Joi, 12 noiembrie 2026, GUAU!

Sursa: Ziua De Cluj

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