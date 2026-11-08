Guvernul achită doar 39,5% din restanțele pentru investițiile prin „Anghel Saligny”

Primăriile din județul Iași care au proiecte finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” primesc o gură de oxigen, dar banii promiși nu acoperă nici măcar jumătate din facturile restante! Ministerul Dezvoltării a început plata lucrărilor executate de firmele de construcții, însă a anunțat că va deconta doar 39,5% din fiecare cerere de plată încărcată în platformă până la 11 septembrie 2026.

Sursa: Ziarul Evenimentul Citește mai departe la sursa originală ↗