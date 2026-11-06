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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Guvernul are de achitat miliarde de lei pentru lucrări deja executate. Alte 2,5 miliarde de lei, estimate la „Anghel Saligny”

v Scris de vlad dobrea
Guvernul are de achitat miliarde de lei pentru lucrări deja executate. Alte 2,5 miliarde de lei, estimate la „Anghel Saligny”
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Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, afirmă că, pe lângă facturile în valoare totală 2,4 miliarde de lei încărcate în platforma online a ministerului prin Programul naţional ”Anghel Saligny”, estimează că mai sunt facturi de încă 2,5 miliarde de lei.

Sursa: Stirile Pro.tv

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