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Economie

Guvernul britanic le dă firmelor de energie acces la datele fiscale ale clienților. Facturile celor înstăriți ar putea subvenționa restul

s Scris de stefania
Guvernul britanic le dă firmelor de energie acces la datele fiscale ale clienților. Facturile celor înstăriți ar putea subvenționa restul
Aosom
Proiectul Energy Independence Bill, depus pe 4 noiembrie în Parlament, le-ar permite companiilor de energie să consulte veniturile, datele fiscale și valoarea locuințelor. Scopul declarat este ajutorul țintit, finanțat inclusiv dintr-o taxă extra pe facturile gospodăriilor mai înstărite. The post Guvernul britanic le dă firmelor de energie acces la datele fiscale ale clienților. Facturile celor înstăriți ar putea subvenționa restul appeared first on Atitudinea | Stiri OnLine.

Sursa: Atitudinea | Stiri Online

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