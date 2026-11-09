Executivul de la Paris a decis să majoreze salariul minim cu 1,6%, începând cu 1 decembrie, înaintea termenului automat prevăzut pentru 1 ianuarie. Măsura vine după mai multe săptămâni de manifestații provocate de scăderea puterii de cumpărare și de nemulțumirile exprimate de tineri. Salariul minim interprofesional de creștere (SMIC) va ajunge la aproximativ 1.502 euro […] Articolul Guvernul francez devansează majorarea salariului minim după săptămâni de proteste apare prima dată în Ziar de Buzunar.

Sursa: Ziar De Buzunar Citește mai departe la sursa originală ↗