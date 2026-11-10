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Economie

Guvernul german, depășit de creșterea bruscă a cererii de vehicule electrice. Bugetul ar putea fi epuizat până la sfârșitul anului 2027

f Scris de florentina constantin
Guvernul german, depășit de creșterea bruscă a cererii de vehicule electrice. Bugetul ar putea fi epuizat până la sfârșitul anului 2027
Aosom
Programul german de subvenționare a vehiculelor electrice rămâne fără fonduri mult mai repede decât anticipase guvernul. Programul trebuia să dureze până în 2029, dar, la ritmul actual de cheltuieli, întregul...

Sursa: Dcnews

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