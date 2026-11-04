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Economie

Guvernul le promite investitorilor străini că nu va crește taxele în 2027. Discuții cu reprezentanții a șase țări

l Scris de laura culiță
Guvernul le promite investitorilor străini că nu va crește taxele în 2027. Discuții cu reprezentanții a șase țări
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Oficiali ai camerelor de comerț din șase state care investesc mult în România au avut discuții la Guvern, în această după-amiază, cu premierul Luca Niculescu și o parte dintre miniștri.

Sursa: Stirile Pro.tv

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