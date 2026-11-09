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Economie

Guvernul Luca Niculescu, somat de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan să-și plătească datoriile către companiile din energie

a Scris de andreea voicu
Guvernul Luca Niculescu, somat de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan să-și plătească datoriile către companiile din energie
Aosom
Bogdan Ivan, vicepreședintele Camerei Deputaților și fostul ministru al Energiei, a cerut Guvernului Niculescu să plătească datoriile către companiile din energie, care așteaptă de ani de zile banii pentru serviciile și bunurile furnizate. Bogdan Ivan a subliniat că Guvernul trebuie să achite urgent restanțele către companiile din energie. El precizează că aceste companii așteaptă de […]

Sursa: Gandul

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