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Economie

Guvernul menține reglementarea tarifelor la gaze până la 31 martie. Ce alte măsuri de sprijin anunță Luca Niculescu

m Scris de maria isopescu
Guvernul menține reglementarea tarifelor la gaze până la 31 martie. Ce alte măsuri de sprijin anunță Luca Niculescu
Aosom
Premierul Luca Niculescu a anunțat joi seară că reglementarea tarifelor la gaze pentru populație va fi menținută până la 31 martie. Guvernul intenționează, de asemenea, să continue acordarea voucherelor pentru energie electrică și analizează noi scheme de sprijin pentru companii.

Sursa: Digi24

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