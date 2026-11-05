Guvernul permite prelungirea mandatelor provizorii la conducerea BID. În ce condiții pot ajunge la 28 de luni

Mandatele provizorii din conducerea Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID) vor putea fi prelungite dacă procedurile de selecție și aprobarea noilor membri nu sunt finalizate la timp, potrivit unei hotărâri adoptate joi de Guvern. Pentru Consiliul de supraveghere, durata totală poate ajunge la 20 de luni, iar pentru membrii Directoratului, în situații distincte și succesive, la cel mult 28 de luni.

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