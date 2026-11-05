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Economie

Guvernul pregătește bugetul pe 2027. Nazare anunță că unele proiecte și programe nu vor mai primi finanțare

v Scris de vlad dobrea
Guvernul pregătește bugetul pe 2027. Nazare anunță că unele proiecte și programe nu vor mai primi finanțare
Aosom
Guvernul a început pregătirea bugetului pentru 2027, într-un context marcat de presiunea reducerii deficitului bugetar.

Sursa: Stirile Pro.tv

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